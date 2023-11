Volkswagen reagiert auf schwache Nachfrage: Schicht im Zwickauer Werk gestrichen und Jobabbau geplant

Volkswagen hat aufgrund der schwachen Nachfrage nach Elektroautos eine Schicht im Zwickauer Werk gestrichen. Die Geschäftsführung und der Betriebsrat haben sich auf eine neue Fahrweise geeinigt, bei der die Fertigungslinie in Halle 5, auf der die Modelle ID.3 und Cupra Born produziert werden, nur noch in zwei statt drei Schichten arbeitet. Je nach Marktlage könnten im nächsten Jahr beide Fertigungslinien auf einen klassischen Zwei-Schicht-Betrieb umgestellt werden. Die Entscheidung soll eine produktive Fahrweise und die Zukunftsfähigkeit des Standorts sichern. Das Werk in Zwickau ist das erste im Konzern, das komplett auf die Produktion von E-Autos umgestellt wurde. Die schwächelnde Nachfrage und die Produktion von E-Autos an anderen Standorten von VW und Audi führten bereits im Oktober zur vorübergehenden Drosselung der Fertigung in Zwickau.Die Auswirkungen der schwachen Nachfrage nach Elektroautos betreffen nicht nur die Beschäftigten bei Volkswagen, sondern auch viele weitere Arbeitnehmer in der Zuliefererindustrie. Thomas Knabel, Gewerkschaftsvertreter der IG Metall Zwickau, befürchtet, dass viele befristet Beschäftigte ihre Jobs verlieren könnten. Fachleute gehen von einer etwa zweijährigen Durststrecke aus. VW plant jedoch, am Standort Zwickau ein neues Modell zu bauen und den Standort als ersten einzusetzen, an dem die neue Plattform SSP verwendet wird.Das Sparprogramm von Volkswagen umfasst laut einem Pressebericht einen deutlichen Jobabbau in der Verwaltung. VW-Markenchef Thomas Schäfer sprach von einem Einsparziel bei den Personalkosten im indirekten Bereich in Höhe von einem Fünftel. Der Verwaltungsapparat von Volkswagen umfasst rund 40.000 Büroangestellte in Marke und Konzern. Das Unternehmen betont, dass es dabei um Kosten, nicht um Köpfe geht. Details zum Sparprogramm liegen noch nicht vor, die Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung werden voraussichtlich bis ins kommende Jahr dauern.Papst Franziskus setzt für seinen eigenen Fuhrpark im Vatikan künftig auf E-Autos. Die staatlichen Fahrzeuge sollen schrittweise durch Elektrofahrzeuge der Marken VW und Skoda ersetzt werden, um den Kirchenstaat klimaneutral zu machen. Dazu wird eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem Volkswagen-Konzern unterzeichnet. Der Vatikan plant außerdem den Aufbau eines eigenen Ladenetzes für E-Autos. Papst Franziskus legt großen Wert auf Umweltschutz und will den Vatikan unter anderem durch nachhaltige Mobilität klimaneutral machen.Insgesamt zeigt sich, dass die schwache Nachfrage nach Elektroautos Auswirkungen auf die Produktion und Beschäftigung bei Volkswagen hat. Das Unternehmen reagiert darauf mit Maßnahmen wie der Streichung einer Schicht im Zwickauer Werk und einem geplanten Jobabbau in der Verwaltung. Gleichzeitig setzt der Papst auf E-Autos für seinen eigenen Fuhrpark und möchte den Vatikan klimaneutral machen. Die deutsche Autoindustrie steht vor großen Herausforderungen, aber auch vor Chancen, ihre Innovationskraft unter Beweis zu stellen.

