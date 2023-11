RWE steigert Gewinn um über 80% - Prognose für 2023 bestätigt

Der Energiekonzern RWE hat in den ersten neun Monaten des Jahres von seinem Ausbau im Bereich der Stromerzeugung und dem Handel mit Energie profitiert. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg im Vergleich zum Vorjahr um über 80 Prozent auf fast 6,2 Milliarden Euro. Über 90 Prozent des Gewinns kamen aus dem Kerngeschäft. Das Management bestätigte seine Jahresprognose und erwartet für 2023 ein operatives Ergebnis von 7,1 bis 7,7 Milliarden Euro. Die Aktie von RWE legte nach der Bekanntgabe der Zahlen um 2,4 Prozent zu.Analysten zeigten sich größtenteils zufrieden mit den Ergebnissen von RWE. Einige Händler hatten jedoch gehofft, dass das Unternehmen seine Ziele für 2023 erhöhen würde. RWE erwartet für das Jahr 2023 einen bereinigten Nettogewinn zwischen 3,3 und 3,8 Milliarden Euro. Bereits nach neun Monaten wurden fast 3,4 Milliarden Euro erzielt. Analysten sehen in den starken Ergebnissen eine anhaltend starke Gewinndynamik.Besonders erfolgreich war RWE im Handel mit Energie, insbesondere im Bereich Flüssiggas (LNG). Zudem profitierte das Unternehmen von effizienterem Kraftwerkseinsatz und höheren Margen aus Stromterminverkäufen im Geschäft mit Wasser, Biomasse und Gas. RWE-Finanzvorstand Michael Müller nannte die starke Investitionstätigkeit des Unternehmens als Grund für das Ergebniswachstum. Seit Jahresbeginn sei die Erzeugungskapazität um rund sechs Gigawatt gestiegen.Die Grünen in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen drängen auf einen früheren Ausstieg Deutschlands aus der Kohleverstromung. Damit widersprechen sie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der einen vorgezogenen Ausstieg bis 2030 für nicht umsetzbar hält. Die Grünen betonen, dass die Debatte nicht mehr darum gehe, ob ein Kohleausstieg stattfindet, sondern wie dieser gestaltet wird. Sie fordern einen geordneten Ausstieg und eine direkte Beteiligung der Bürger an den Erträgen von Öko-Strom, um die Akzeptanz zu erhöhen.

