Pyrum Innovations AG und REMONDIS planen gemeinsames Recyclingwerk in Bremen - Investitionsvolumen von 40 Mio. EUR

Die Pyrum Innovations AG und das Recyclingunternehmen REMONDIS haben eine Absichtserklärung unterzeichnet und planen den Bau eines gemeinsamen Recyclingwerks in Bremen. Das Werk soll eine Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr haben und auf der Pyrum Recyclingtechnologie basieren. Die Genehmigungsverfahren sollen in den kommenden Wochen starten. Das Investitionsvolumen für die neue Anlage beläuft sich auf ca. 40 Mio. EUR. Das Werk soll im Hafen von Bremen auf einem Gelände von Weserport entstehen, einem Beteiligungsunternehmen der REMONDIS-Schwester RHENUS. Der Rohstoff Carbon Black soll aus den Altreifen zurückgewonnen werden. Das Pyrolyseöl, das in dem Werk produziert wird, soll vom Chemiekonzern BASF SE abgenommen und in seinem Produktionsverbund zur Herstellung massenbilanzierter Produkte eingesetzt werden. Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Der Pyrolyseprozess spart laut dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als herkömmliche Recyclingverfahren und produziert aus den Altreifen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recyceltes Industrieruß. Das Unternehmen hat bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur erhalten. Die Pyrum Innovations AG plant zudem den Bau von weiteren Pyrolyseanlagen in Kooperation mit verschiedenen Partnern.In einer weiteren Meldung wurde bekannt gegeben, dass die BASF Antwerpen NV die Pyrum Innovations AG in der Finanzierung ihres aktuellen Rollout-Plans unterstützt. Es wurde eine neue Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die ein an Bedingungen geknüpftes, in Tranchen abrufbares Darlehen von zunächst 25 Mio. EUR vorsieht. Dieses Darlehen soll als Anschubfinanzierung für die Umsetzung der konkreten Projektpipeline der Pyrum Innovations AG bis 2026 dienen. Bei zusätzlichen Finanzmitteln in Höhe von 50 Mio. EUR wird BASF weitere 25 Mio. EUR als Darlehen bereitstellen. Das Geld soll insbesondere für den Bau des Werks im Saarland und die Co-Finanzierung von weiteren Projekten eingesetzt werden. Das Ziel ist es, die Produktionskapazitäten des Unternehmens deutlich auszuweiten. Bereits seit September 2020 bezieht BASF Pyrolyseöl von Pyrum und speist es in ihren Produktionsverbund ein, um Ccycled-Produkte herzustellen. Die Mengen an Pyrolyseöl sollen mit den neuen Werken deutlich gesteigert werden.

Die Pyrum Innovations Aktie wird aktuell mit einem Plus von +10,17 % und einem Kurs von 39,00EUR gehandelt.