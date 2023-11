Delivery Hero hebt Jahresziel für Bruttowarenwert an - Aktien steigen um 4,7%

Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat ein optimistischeres Jahresziel für den Bruttowarenwert bekannt gegeben, was bei den Anlegern für Aufmerksamkeit sorgte. Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien um 4,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Der Bruttowarenwert soll nun das obere Ende der prognostizierten Spanne von fünf bis sieben Prozent erreichen. Analyst William Woods von Bernstein Research lobte das Unternehmen für ein insgesamt gutes drittes Quartal mit einem Bruttowarenwert, der die Erwartungen leicht übertroffen habe. Zudem mache Delivery Hero Fortschritte bei der Profitabilität, insbesondere in der Region Asien-Pazifik. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Lisa Yang lobte die weiter anziehende Dynamik beim Bruttowarenwert und hob Fortschritte bei der Profitabilität und beim Barmittelzufluss hervor. Delivery Hero schloss das dritte Quartal mit einem beschleunigten Wachstum ab und bestätigte stetige Fortschritte auf dem Weg zur Profitabilität. Der Bruttowarenwert stieg im dritten Quartal um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gesamtumsatz der Segmente verbesserte sich um 16 Prozent, was auf eine verbesserte Monetarisierung zurückzuführen ist. Delivery Hero erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein GMV-Wachstum am oberen Ende der bisherigen Prognose von 5-7 Prozent. Das Unternehmen ist auf einem guten Weg, eine Verbesserung des bereinigten EBITDA um mehr als 850 Millionen Euro zu erzielen. Die finanzielle Lage von Delivery Hero bleibt weiterhin solide. CEO Niklas Östberg freut sich über die Fortschritte und betont, dass das Unternehmen auf einen positiven Free Cash Flow zusteuert. Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform und bietet seine Dienste in über 70 Ländern an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 30,99EUR gehandelt.