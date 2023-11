Euro legt gegenüber US-Dollar zu - Inflationsdaten und Konjunkturerwartungen im Fokus

Der Euro hat am Dienstag gegenüber dem US-Dollar zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0723 US-Dollar, nachdem sie im frühen Handel noch unter 1,07 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0670 Dollar festgelegt. Eine verbesserte Stimmung unter deutschen Finanzexperten hatte keinen Einfluss auf den Markt. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen im November stärker als erwartet und erreichten den vierten Anstieg in Folge. ZEW-Präsident Achim Wambach kommentierte die Ergebnisse und erklärte, dass der Eindruck bestätigt werde, dass die konjunkturelle Talsohle in Deutschland erreicht sei. Am Nachmittag standen Inflationsdaten aus den USA im Mittelpunkt. Die Regierung veröffentlichte Zahlen für Oktober. Die Preisentwicklung ist entscheidend für den Kurs der US-Zentralbank Fed. Aufgrund der bereits erfolgten Zinserhöhungen und des deutlichen Rückgangs der Inflation werden derzeit keine weiteren Zinserhöhungen erwartet. Fed-Vertreter betonten jedoch, dass zusätzliche Straffungen nicht ausgeschlossen sind.Im späten US-Devisenhandel setzte der Euro seine Aufwärtsbewegung gegenüber dem US-Dollar fort. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0877 Dollar und erreichte damit ein Tageshoch. Dies war zugleich der höchste Stand seit Anfang September. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0724 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete somit 0,9324 Euro. Der Dollar wurde durch den nachlassenden Preisdruck in den USA belastet. Die Jahresinflationsrate fiel im Oktober deutlich von 3,7 auf 3,2 Prozent. Auch die Kerninflation ging leicht zurück. Die Erwartungen von Bankökonomen wurden unterboten, da sie im Durchschnitt mit etwas höheren Raten gerechnet hatten. Die Inflationsrate liegt jedoch immer noch über dem Zielwert der US-Notenbank von zwei Prozent.Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs für den Euro auf 1,0724 US-Dollar fest. Der Dollar kostete somit 0,9324 Euro. Die EZB legte die Referenzkurse für einen Euro zu anderen wichtigen Währungen auf 0,87230 britische Pfund, 162,67 japanische Yen und 0,9668 Schweizer Franken fest.Am Mittwoch blieb der Euro weitgehend unverändert und hielt die kräftigen Kursgewinne vom Vortag. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,0873 US-Dollar gehandelt, etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0724 Dollar festgesetzt. Ein unerwartet starker Rückgang der Inflationsrate in den USA hatte den Dollar belastet und dem Euro Auftrieb verliehen. Mit dem Rückgang der amerikanischen Teuerungsrate im Oktober auf 3,2 Prozent verstärkte sich die Spekulation am Devisenmarkt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins nicht weiter erhöhen wird und im kommenden Sommer mit der ersten Zinssenkung beginnen könnte. Die Renditen für US-Staatsanleihen fielen am Dienstag deutlich, was den Kurs des Dollar zur Wochenmitte belastete. Im weiteren Handelsverlauf blieb der Fokus der Anleger am Devisenmarkt auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag wurden Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1,084USD gehandelt.