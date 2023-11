Bayer: Chancen trotz Kursschwäche - Analysten uneinig über Zukunftsaussichten und Kursziel

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Analyst Gunther Zechmann schrieb in einer Studie, dass Bayer drei wesentliche Signale senden wollte. Die Erwartungen für das Pharma- und Agrargeschäft seien für 2024 noch zu hoch, die Mitarbeiter wollten einen Kulturwandel und die Managementvergütung werde sich künftig stärker am Aktienkurs orientieren. Zechmann betonte, dass es Sinn mache, wenn der Aktienkurs zu Beginn eines neuen "Anreizjahres" niedrig sei. Bayer habe jedoch Möglichkeiten, den Kurs anzutreiben, etwa durch Kostensenkungen, einen Umbau und eine Verschlankung des Managements. Kurzfristige Kursschwächen könnten daher gute Möglichkeiten sein.Deutsche Bank Research hat Bayer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 65 auf 45 Euro gesenkt. Der Analyst Falko Friedrichs schrieb in einer Studie, dass das Jahr 2024 für Bayer schwieriger werden dürfte als bisher erhofft. Im Agrar- und Pharmabereich bestehe weiterhin Preisdruck, weshalb Friedrichs seine Gewinnerwartungen gesenkt habe. Er betonte jedoch, dass der neue Bayer-Chef Bill Anderson es ernst meine mit einem tiefgreifenden Wandel und dafür volle Rückendeckung des Aufsichtsrates habe.Die EU-Staaten beraten über eine erneute Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, das Mittel für weitere zehn Jahre zuzulassen. Eine qualifizierte Mehrheit von mindestens 55 Prozent der EU-Staaten, die gleichzeitig mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, ist für die Zulassung erforderlich. Im Oktober gab es keine ausreichende Mehrheit für eine Erneuerung der Zulassung, daher tagt nun ein Berufungsausschuss. Kritiker und Befürworter streiten unter anderem darüber, ob Glyphosat krebserregend sein könnte und welche Gefahren für die Umwelt bestehen.In den Kommentaren äußern sich einige Anleger zu ihren Erfahrungen mit Bayer. Ein Anleger berichtet von einer ähnlichen Erfahrung mit der Commerzbank-Aktie und hofft, dass sich die Geschichte bei Bayer wiederholt. Ein anderer Anleger sieht Bayer als attraktive Chance am Markt und plant regelmäßige Käufe. Ein weiterer Kommentator stellt die operative Performance von Bayer in Frage und vermutet, dass die Probleme schon länger bestehen und die Übernahme von Monsanto dazu diente, diese zu kaschieren. Ein anderer Kommentator äußert sich negativ über die Bewertung eines Analysten und zweifelt an dessen Kompetenz.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 41,30EUR gehandelt.