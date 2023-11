Rheinmetall erhält Auftrag über 32 Leopard-Panzer für Ukraine-Krieg - Lieferung nächstes Jahr!

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von der Bundesregierung einen Auftrag über 32 Leopard-Panzer erhalten, um die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Die Fahrzeuge sollen nächstes Jahr ausgeliefert werden. Es handelt sich um ältere Modelle des Leopard 1A5-Panzers, die aus Industriebeständen stammen. Der Auftragswert liegt im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und umfasst Ausbildung, Logistik, Ersatzteile und Instandsetzungsarbeiten. Die Panzer werden an den Rheinmetall-Standorten Unterlüß und Kassel aufbereitet.Es ist nicht das erste Mal, dass die Ukraine Leopard-Panzer von Rheinmetall erhält. Die Niederlande und Dänemark haben im Juni die Lieferung von 14 Panzern des neueren Typs 2A4 in Auftrag gegeben, die ebenfalls nächstes Jahr an die Ukraine übergeben werden sollen. Zudem hat die Bundeswehr und andere Nato-Staaten bereits Leopard-Panzer aus eigenen Beständen an die Ukraine überlassen.Die Modernisierung der alten Panzer ist aufwendig und dauert mehrere Monate, bis die Fahrzeuge mit neuer Technik ausgerüstet und einsatzbereit sind. Rheinmetall hat bereits ähnlich bei Marder-Schützenpanzern vorgegangen und Aufträge über 80 solcher Fahrzeuge erhalten, von denen ein großer Teil bereits in der Ukraine im Einsatz ist.In Bezug auf die EU-Pläne zur Lieferung von einer Million Artilleriegeschosse an die Ukraine bis zum Frühjahr 2024 erwartet Verteidigungsminister Boris Pistorius ein Scheitern. Er gibt unzureichende Produktionskapazitäten als Grund an. Deutschland hat mit dem Abschluss von Rahmenverträgen dazu beigetragen, die Kapazitäten zu erhöhen, aber die Produktionsprozesse sind begrenzt. Pistorius betont, dass er schon immer Zweifel an dem Ziel hatte und dass die Produktion nicht einfach durch einen Beschluss über Kriegswirtschaft gesteigert werden kann.Die EU-Staaten hatten der Ukraine versprochen, innerhalb von zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse bereitzustellen. Bisher konnten jedoch nur etwa 300.000 geliefert werden. Pistorius fordert eine Hochfahrung und Beschleunigung der Produktion. Die Fortschritte bei der Unterstützung der Ukraine und die Hilfspläne standen auf der Tagesordnung des EU-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Die Bundesregierung plant, die Haushaltsmittel für Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr deutlich aufzustocken. Statt der ursprünglich veranschlagten vier Milliarden Euro sind nun acht Milliarden Euro vorgesehen. Zusätzlich sollen die Verpflichtungsermächtigungen um zwei Milliarden Euro aufgestockt werden.

Die Rheinmetall Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 279,9EUR gehandelt.