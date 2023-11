Siemens Energy: Schwächeres Quartal, aber positive Aussichten und Einigung auf Hilfen

Die Wirtschaftsredaktion von Deutsche Bank Research hat Siemens Energy nach den jüngsten Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern hat im Schlussquartal 2022/23 schwächer als erwartet abgeschnitten. Dennoch liegt der Fokus auf dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sowie der jüngsten Einigung auf Hilfen. Im Rahmen dieser Einigung kauft der Großaktionär Siemens einen Großteil des Indien-Geschäfts von Siemens Energy ab, was positiv bewertet wird.Siemens Energy spricht nach der Bürgschaft durch Deutschland auch mit anderen Ländern über Garantien. Diese Garantien über insgesamt 15 Milliarden Euro sollen durch eine Kombination aus staatlichen Programmen in anderen Ländern, der EU und der Optimierung von Garantien gesichert werden. Spanischen Medienberichten zufolge ist auch die spanische Regierung an diesen Gesprächen beteiligt, da ein großer Teil der schwächelnden Windkraftsparte von Siemens Energy in Spanien sitzt.Die Bundesregierung unterstützt Siemens Energy mit einer Bürgschaft in Höhe von 7,5 Milliarden Euro. Diese Bürgschaft wird jedoch nur unter der Bedingung bereitgestellt, dass auch Banken das Unternehmen absichern.Siemens Energy hat im vergangenen Geschäftsjahr einen milliardenschweren Rekordverlust verzeichnet, hauptsächlich aufgrund von Problemen im Windkraftgeschäft. Auch für das neue Geschäftsjahr 2023/24 erwartet das Unternehmen einen hohen Verlust bei Siemens Gamesa. Die Windkraftsparte wird voraussichtlich erst 2025/26 die Gewinnschwelle erreichen.Trotz der Probleme im Windkraftgeschäft konzentriert sich der Markt auf die Einigung von Siemens Energy mit Banken und dem Bund über Garantien zur Absicherung von Aufträgen sowie auf die Abmachung mit der ehemaligen Konzernmutter Siemens über den Verkauf von Anteilen des Indien-Geschäfts. Einige Analysten sehen das Risiko einer Kapitalerhöhung vorerst als gesunken an.Im neuen Geschäftsjahr wird Siemens Energy weiterhin mit Problemen bei Siemens Gamesa zu kämpfen haben. Das Unternehmen erwartet einen weiteren Verlust von rund zwei Milliarden Euro im Windgeschäft. Siemens Energy prüft derzeit den Umfang der Geschäfte der Windkraftsparte, um Gamesa wieder profitabel zu machen.Trotz der Verluste im Windkraftgeschäft verzeichnet Siemens Energy eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten. Der Auftragseingang im abgelaufenen Geschäftsjahr lag rund ein Drittel höher als im Vorjahr. Im neuen Geschäftsjahr sollen der Verkauf von Geschäftsteilen und ein beschleunigter Portfolioumbau die Ergebnisentwicklung unterstützen.Einige Analysten äußern Bedenken hinsichtlich des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr, insbesondere bezüglich Margen und Mittelflüssen. Andere sehen jedoch positive Anzeichen bei Gamesa und glauben, dass der Höhepunkt der Verluste und Negativ-Schlagzeilen hinter dem Unternehmen liegt.

