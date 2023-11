Energiekontor AG: Rekordwerte in 2023 - Projektpipeline wächst und Gewinnprognose bestätigt!

Die Energiekontor AG, ein deutscher Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat ihre Projektpipeline in den ersten neun Monaten 2023 erneut ausgebaut. Zum 30. September 2023 wurden insgesamt vier Projekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von ca. 116 Megawatt (MW) erfolgreich veräußert. Darüber hinaus wurden Ende Oktober 2023 die Projektrechte für zwei Windenergieanlagenstandorte in Brandenburg verkauft, was zu einer Gesamterzeugungsleistung von rund 130 MW führt. Beide Werte übersteigen bereits nach den ersten neun Monaten 2023 den Gesamtwert des Geschäftsjahres 2022. Die Pipeline der sich im Bau befindlichen Projekte, der erfolgten Inbetriebnahmen sowie der vorliegenden Baugenehmigungen ist ebenfalls angewachsen und übersteigt die Vorjahresgesamtwerte.Die Gesamterzeugungsleistung des konzerneigenen Portfolios an Wind- und Solarparks belief sich auf rund 392 MW. Im Vergleich zur Halbjahresfinanzberichterstattung 2023 hat sich die Gesamterzeugungsleistung durch die Inbetriebnahme des Repowering-Parks Wegberg leicht erhöht. Die baulichen Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Windparks Jacobsdorf wurden fortgesetzt und Energiekontor geht davon aus, den Windpark Ende 2023 oder Anfang 2024 wieder in Betrieb nehmen zu können.Allerdings gab es auch negative Ereignisse zu verzeichnen. Im Windpark Alfstedt in Niedersachsen brachen in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober 2023 ein Rotorblatt an einer Windenergieanlage ab und am 26. Oktober 2023 brach ein weiteres Rotorblatt an derselben Anlage ab. Aus Sicherheitsgründen wurden daraufhin alle fünf Windenergieanlagen des Eigenparks abgeschaltet. Die Untersuchungen zu den Schadensursachen sind noch nicht abgeschlossen.Trotz dieser Herausforderungen bestätigt Energiekontor die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen strebt an, das Konzern-EBT des Vorjahres um 10 bis 20 Prozent zu steigern. Die Umsetzung der Wachstumsstrategie 2023-2028 wurde in den ersten neun Monaten 2023 weiter vorangetrieben und das Unternehmen hält an ihrer Realisierbarkeit fest. Ziel ist es, das Konzern-EBT jährlich um durchschnittlich 15 Prozent zu steigern und bis zum Jahr 2028 eine Verdopplung des zugrunde gelegten Konzern-EBT zu erreichen.Die vollständige Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2023 sowie weitere Informationen sind auf der Website des Unternehmens einsehbar. Die First Berlin Equity Research GmbH bestätigt in ihrer Analyse die Kaufempfehlung für die Aktien der Energiekontor AG und senkt das Kursziel von 138,00 Euro auf 116,00 Euro.

