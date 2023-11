KION Group revolutioniert Flurförderzeuge: Neue Brennstoffzellensysteme für nachhaltigen und effizienten Antrieb

Die KION Group hat ihre eigenen Brennstoffzellensysteme für Flurförderzeuge auf den Markt gebracht. Das Unternehmen hat ein 24-Volt-Brennstoffzellensystem für Lagertechnikgeräte entwickelt und kann jährlich bis zu 5.000 Systeme in seinem Werk in Hamburg produzieren. Die Investitionskosten belaufen sich auf über 11 Millionen Euro. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen zudem die Einführung eines 48-Volt-Systems für weitere Lagertechnikfahrzeuge und Gabelstapler. Valeria Gargiulo, Chief People & Sustainability Officer der KION GROUP AG, betont die Vorteile des Brennstoffzellensystems, darunter einen emissionsfreien und nachhaltigen Antrieb sowie einen schnellen Tankvorgang. Zudem bietet das Unternehmen nun alles aus einer Hand an: Fahrzeug, Brennstoffzellensysteme und Service.Die Brennstoffzellentechnologie bietet verschiedene Vorteile, darunter keine Emissionen während des Betriebs, was sie ideal für den Einsatz in geschlossenen Lagerhallen macht. Wenn der Wasserstoff aus regenerativen Quellen stammt, ist der Einsatz zudem klimaneutral. Ein vollständiger Tankvorgang dauert nur drei bis fünf Minuten, was zu minimalen Einsatzunterbrechungen und einer erhöhten Verfügbarkeit der Fahrzeuge führt. Der saubere Brennstoffzellenantrieb bietet sich als Alternative zur herkömmlichen Blei-Säure-Batterie in hygienekritischen Branchen wie der Pharma- und Lebensmittelindustrie an.Die Energiegewinnung mit Brennstoffzellensystemen erfolgt durch die chemische Reaktion von Sauerstoff und Wasserstoff, die eine Lithium-Ionen-Batterie speist. Diese Hybridkombination treibt das Fahrzeug an, indem sie die Fahr- und Hubmotoren mit Energie versorgt. Die Brennstoffzelle erzeugt direkt an Bord des Fahrzeugs die benötigte elektrische Energie. Die Nebenprodukte sind Wärme und Wasser.Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Das Unternehmen bietet Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten an. Die KION Group verbessert mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren in mehr als 100 Ländern. Ende 2022 waren weltweit über 1,7 Millionen Flurförderzeuge der KION Group im Einsatz. Der Konzern beschäftigt mehr als 41.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro.Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 48 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt preise bei dem Gabelstaplerhersteller eine deutliche Verschlechterung der Nachfrage und der Margen im nächsten Jahr ein, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer Studie. Dies erscheine aber zunehmend unwahrscheinlich. Das Geschäft mit Flurförderzeugen, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sei widerstandsfähig, der Auftragsbestand biete ein Polster bis 2024 und das Geschäft mit automatisierten Lagersystemen stabilisiere sich.

Die Kion Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 33,78EUR gehandelt.