Alvarez & Marsal ernennt Giuseppe Di Riso zum Co-Leiter des Bereichs Financial Services Industry in der Schweiz und der DACH-Region

Das weltweit führende Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (A&M) hat Giuseppe (Beppe) Di Riso zum Managing Director und Co-Leiter des Beratungsbereichs Financial Services Industry (FSI) in der Schweiz ernannt. Herr Di Riso wird auch gemeinsam mit Managing Director Bernhard Engel den Bereich Financial Services Industry (FSI) in der DACH-Region leiten. Die Ernennung von Giuseppe Di Riso unterstreicht das Bestreben von A&M, die steigende Nachfrage nach Performance-Steigerung, Bilanzoptimierung und M&A-Beratung in der Region zu bedienen. Herr Di Riso bringt umfassende Erfahrung in den Finanzsektor ein, insbesondere in den Bereichen Versicherungen, Banken, Vermögensverwaltung und Asset-Management. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im internationalen Finanzdienstleistungssektor und hat in verschiedenen leitenden Positionen bei Unternehmen wie Swiss Re, Zurich Insurance Group und McKinsey & Company gearbeitet. Sein Beratungsfokus erstreckt sich über Strategie, Produkte & Lösungen, Fusionen & Übernahmen, Post-Merger-Aktivitäten sowie Transformation. David Edmonds, Managing Director bei A&M, betont die Bedeutung von Di Riso's Ernennung angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Finanzbranche und lobt seine ergebnisorientierte Denkweise. Di Riso selbst freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem talentierten und engagierten Team von A&M und darauf, Kunden bei der Bewältigung ihrer dringlichsten und anspruchsvollsten Aufgaben zu unterstützen. In einer weiteren Meldung gibt Bellevue Asset Management die Lancierung des Obesity Solutions Fonds bekannt. Der Fonds konzentriert sich auf die Behandlung von Übergewicht und Fettleibigkeit, die weltweit ein nie dagewesenes Ausmaß erreicht haben. Der Fonds soll Anlegern Zugang zu diesem stark wachsenden Markt ermöglichen und basiert auf einem breiten Ansatz, der den Gesundheitssektor mit Firmen aus den Bereichen Ernährung und Bewegung kombiniert. Das Portfolio wird aktiv verwaltet und umfasst Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der Fettleibigkeit. Bellevue Asset Management betont die Dringlichkeit des Handelns in Bezug auf die globale Gesundheitskrise und sieht in der Behandlung von Übergewicht und Fettleibigkeit einen vielversprechenden Investmentansatz.

