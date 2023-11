Nordex: Kursziel gesenkt, aber Analysten empfehlen weiterhin Kauf - Umsatz steigt um 16% im Q3

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach den Zahlen zum dritten Quartal von 17 auf 16 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Buy" belassen. Laut Analyst John Kim hat der Windturbinenbauer gut, aber nicht großartig abgeschnitten. Die Margen haben sich jedoch erholt.Nordex hat im dritten Quartal einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro erzielt. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im dritten Quartal auf 48 Millionen Euro und belief sich in den ersten neun Monaten 2023 auf minus 67 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge entspricht somit minus 1,5 Prozent.Der Auftragseingang im Segment Projekte belief sich in den ersten drei Quartalen 2023 auf 4,9 Gigawatt im Wert von 4,1 Milliarden Euro. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro je Megawatt Leistung (ASP) betrug im dritten Quartal 0,79 Millionen Euro. 63 Prozent der neuen Aufträge entfielen auf Europa, 25 Prozent auf Lateinamerika und 12 Prozent auf Nordamerika. Der Auftragsbestand der Nordex Group belief sich per Ende September 2023 auf knapp 10,2 Milliarden Euro.Die Nordex Group steigerte ihre Turbinenproduktion leicht von 4,9 Gigawatt im Vorjahr auf 5,0 Gigawatt. Die Produktionsleistung bei den Rotorblättern blieb unverändert bei insgesamt 3.358 Stück. In den ersten neun Monaten 2023 hat das Unternehmen insgesamt 1.090 Windenergieanlagen in 24 Ländern mit einer Gesamtleistung von 5,5 Gigawatt installiert.Die Bilanzsumme der Nordex Group erhöhte sich zum 30. September 2023 auf 5,0 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalquote belief sich auf 18,8 Prozent und die Nettoliquidität auf 344 Millionen Euro. Die auf den Konzernumsatz bezogene Working-Capital-Quote lag stabil bei minus 10,2 Prozent.Der CEO der Nordex SE, José Luis Blanco, erwartet eine hohe Intensität im vierten Quartal, jedoch auch einige kurzfristige Herausforderungen, die zu einer erhöhten Volatilität bei der Projektabwicklung führen können. Eine planmäßige Ausführung sei wichtig, um die Profitabilität weiter zu steigern.Der vollständige Zwischenbericht zum 30. September 2023 ist auf der Homepage der Nordex Group im Bereich Investor Relations verfügbar. Die Kennzahlen der Nordex Group zeigen einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro, eine EBITDA-Marge von minus 1,5 Prozent und einen Auftragsbestand von knapp 10,2 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 5,0 Milliarden Euro und die Eigenkapitalquote auf 18,8 Prozent.

Die Nordex Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 10,74EUR gehandelt.