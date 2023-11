EKPO erhält 177 Mio. EUR Fördermittel für Entwicklung von High-Performance-Brennstoffzellenstacks

Die EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO), ein führender Technologieanbieter in der Entwicklung und Großserienfertigung von Brennstoffzellenstacks für die CO2-neutrale Mobilität, hat Fördermittel in Höhe von bis zu 177 Mio. EUR erhalten. Die Fördermittel stammen aus dem europäischen "IPCEI Wasserstoff"-Programm und werden vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr sowie vom Umweltministerium Baden-Württemberg bereitgestellt.Die Fördermittel sollen dazu verwendet werden, das Produktportfolio von EKPO im High-Performance-Bereich zu erweitern. Konkret soll eine neue Generation von PEM-Brennstoffzellenstackmodulen für Heavy-Duty-Anwendungen entwickelt und industrialisiert werden. Diese Stackmodule sollen vor allem im Nutzfahrzeugbereich, aber auch in Bussen, maritimen Anwendungen, auf der Schiene und in stationären Aggregaten zum Einsatz kommen. Neben der Entwicklung umfasst die Förderung auch die kommerziellen Vorbereitungen bis hin zur Serienproduktion der innovativen Brennstoffzellenstacks.Dr. Gernot Stellberger, Geschäftsführer der EKPO Fuel Cell Technologies, betont die Bedeutung der Fördermittel für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und die Erweiterung des Produktportfolios im High-Performance-Bereich. Die Fördermittel ermöglichen es EKPO, das Geschäftsmodell weiter auszubauen und die bereits marktführende Stack-Technologie und hohe Industrialisierungskompetenz zu nutzen.Das IPCEI-Programm ist Teil der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung und hat zum Ziel, die Wasserstofftechnologie wettbewerbsfähig in Deutschland zu etablieren. Die EKPO wurde als eines von vier deutschen Unternehmen ausgewählt, um Fördermittel im Rahmen des Programms zu erhalten.Die neuen Stackmodule sollen einen neuen Maßstab in Bezug auf Leistung und Leistungsdichte setzen und auf den Lebenszyklus von schweren Nutzfahrzeugen abzielen. Um die Kommerzialisierung zu erreichen, müssen Prozesse und Design in Bezug auf Kosten und Herstellbarkeit optimiert werden. Zudem soll der CO2-Fußabdruck in der Produktion deutlich reduziert werden. Das Ziel des Projekts ist die erfolgreiche Überführung der Brennstoffzellen-Stacks in die Massenproduktion mit einer Stapelrate im Teile-pro-Sekunde-Bereich und unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards.Das IPCEI-Programm zielt darauf ab, eine eigene europäische Wertschöpfungskette in zentralen zukunftsrelevanten Wirtschaftssektoren aufzubauen. Die Wasserstoffindustrie wurde als ein solcher zentraler Sektor identifiziert, und die Wasserstoffmobilität ist Teil davon.Die EKPO Fuel Cell Technologies ist ein Joint Venture zwischen ElringKlinger und Plastic Omnium und entwickelt und produziert Brennstoffzellenstacks und -komponenten für verschiedene Anwendungen in der CO2-neutralen Mobilität. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Dettingen/Erms, Deutschland.

Die ElringKlinger Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 6,248EUR gehandelt.