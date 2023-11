Veganz Group AG passt Jahresprognose an: Umsatzrückgang erwartet, aber Wachstum im Kernportfolio und verbessertes EBITDA

Die Veganz Group AG hat aufgrund von Sortimentsbereinigungen ihre Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Durch die Einstellung mehrerer Produktkategorien und die Reduzierung des Produktsortiments erwartet das Unternehmen einen deutlichen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Trotzdem konnte Veganz in den ersten neun Monaten des Jahres ein Wachstum von 7,8% in seinem Kernportfolio verzeichnen. Das Unternehmen erwartet zudem eine deutliche Verbesserung des EBITDA im Vergleich zum Vorjahr, aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen, Effizienzsteigerungen und der Optimierung des Kundenportfolios. Die Vorstellung der Quartalszahlen für das dritte Quartal findet am 15. November 2023 statt.Im dritten Quartal 2023 konnte Veganz eine kontinuierliche Verbesserung der Ergebnisse verzeichnen. Trotz der anhaltenden Konjunkturschwäche und der Kaufzurückhaltung der Konsumenten konnte das Unternehmen den Umsatz in den verbliebenen Kernkategorien um 7,8% steigern. Durch Sortimentsbereinigungen und die Optimierung des Kundenportfolios kam es jedoch zu einem Umsatzrückgang. Die Rohertragsmarge und das Ergebnis konnten deutlich verbessert werden. Durch ein umfangreiches Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm sowie den Ausbau der Eigenproduktion erwartet Veganz eine weitere Verbesserung des EBITDA im Vergleich zum Vorjahr.Das Unternehmen hat im dritten Quartal 2023 erfolgreich sein neuestes Produkt, die pflanzliche Milchalternative Mililk, auf den Markt gebracht. Die Produktionskapazitäten für Mililk werden erweitert und das D2C-Geschäft mit Influencer-Marketing ausgebaut. Zum Ende des Jahres wird zudem eine Produktionslinie für pflanzliche Fleischalternativen in Betrieb genommen. Veganz plant aufgrund der geschaffenen Kostenstrukturen und des Produktionsanlaufs eine Steigerung der Umsätze und eine weitere Verbesserung der Profitabilität im Jahr 2024.Die Veganz Group AG ist ein Anbieter für vegane Lebensmittel in Europa. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist bekannt für seine vegane Supermarktkette. Das Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot und wird kontinuierlich durch innovative Artikel erweitert. Veganz legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und ist B Corp zertifiziert. Der größte Absatzmarkt des Unternehmens ist Deutschland.

Die Veganz Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 26,95EUR gehandelt.