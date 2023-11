Deutsche Bundesanleihen steigen nach schwächeren US-Inflationsdaten - Gewinne halten an

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag nach schwächeren US-Inflationsdaten deutlich gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,87 Prozent auf 130,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere sank um 0,11 Prozentpunkte auf 2,59 Prozent. Die Anleihen wurden durch den nachlassenden Preisdruck in den USA beflügelt. Die Jahresinflationsrate fiel im Oktober deutlich von 3,7 auf 3,2 Prozent. Die Erwartungen von Bankökonomen wurden unterboten, sie hatten im Schnitt mit etwas höheren Raten gerechnet. Die verbesserte Stimmung unter deutschen Finanzexperten spielte am Anleihemarkt kaum eine Rolle. Die ZEW-Konjunkturerwartungen stiegen im November stärker als gedacht. Es war der vierte Zuwachs in Folge. Am Montag waren die Kurse deutscher Bundesanleihen etwas gefallen. Der Euro-Bund-Future sank um 0,06 Prozent auf 129,65 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,72 Prozent. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, bekräftigte die Haltung des geldpolitischen Rats, wonach die Inflation im Währungsraum trotz jüngster Rückgänge zu hoch sei. Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Dienstag kaum verändert. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,01 Prozent auf 129,76 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug ebenfalls wenig verändert 2,71 Prozent. Die verbesserte Stimmung unter deutschen Finanzexperten gab dem Markt keine neue Richtung. Am Mittwoch haben sich die Kurse deutscher Staatsanleihen zunächst wenig verändert. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,02 Prozent auf 130,96 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug 2,59 Prozent. Die Kurse konnten die Gewinne vom Vortag halten, als ein unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA für Auftrieb sorgte. Die Spekulation auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed und auf eine erste Zinssenkung im kommenden Sommer hatte die Renditen für Staatsanleihen belastet und den Kursen Auftrieb verliehen.

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 130,7EUR gehandelt.