Schaeffler AG veröffentlicht nicht abgestimmtes Erwerbsangebot für Vitesco Technologies - Aktionäre zweifeln am Preis

Die Schaeffler AG hat eine Angebotsunterlage für ein nicht abgestimmtes Erwerbsangebot für die Vitesco Technologies Group AG veröffentlicht. Vitesco Technologies nimmt die Angebotsunterlage zur Kenntnis und wird sie umfassend prüfen, bevor eine Stellungnahme zum Angebot veröffentlicht wird. Der Vorstand und der unabhängige Sonderausschuss des Aufsichtsrats werden prüfen, ob der angebotene Preis finanziell angemessen ist. Einige Aktionäre haben bereits geäußert, dass der Preis von 91 Euro je Aktie nicht angemessen sei. Vitesco Technologies befindet sich zudem im Austausch mit Schaeffler über die Parameter eines möglichen Unternehmenszusammenschlusses.Im dritten Quartal 2023 erzielte Vitesco Technologies einen Umsatz von rund 2,20 Milliarden Euro, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Der Rückgang ist hauptsächlich auf den planmäßigen Abbau von Nicht-Kerngeschäften zurückzuführen. Der Elektrifizierungsumsatz stieg jedoch um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Free Cashflow stieg aufgrund erhöhter Profitabilität. Der Auftragseingang im Bereich der Elektrifizierung lag in den ersten drei Quartalen 2023 bei annähernd 7 Milliarden Euro.Vitesco Technologies bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 und erwartet einen Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge wird voraussichtlich bei 2,9 bis 3,4 Prozent liegen und der Free Cashflow bei etwa 50 Millionen Euro.Vitesco Technologies ist ein international führender Entwickler und Hersteller von Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Das Unternehmen bietet intelligente Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe an. Vitesco Technologies erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 9,01 Milliarden Euro und beschäftigt rund 38.000 Mitarbeiter an rund 50 Standorten.

