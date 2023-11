INDUS Holding AG: Gemischte Ergebnisse im Q3 - Umsatz steigt, aber Bauwirtschaft belastet Infrastruktursektor

Die INDUS Holding AG hat im dritten Quartal gemischte Ergebnisse verzeichnet. Der Umsatz stieg um 0,2% auf 460 Millionen Euro, wobei das Wachstum im Bereich Engineering das schwächere Wachstum in den Bereichen Materials und Infrastructure ausglich. Insbesondere der Bauwirtschaft, die immer noch von einer schwächeren Wirtschaftslage betroffen ist, wirkte sich negativ auf die Portfolio-Unternehmen im Infrastruktursektor aus. Das bereinigte operative Ergebnis blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert, obwohl es erhebliche Kostensteigerungen im Infrastruktursegment gab, die durch höhere Verkaufspreise weitgehend ausgeglichen werden konnten.Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland hat das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 1,8-1,9 Milliarden Euro gesenkt. Das erwartete operative Ergebnis (EBIT) liegt weiterhin zwischen 145 und 165 Millionen Euro, wird jedoch am unteren Ende des Bereichs erwartet. Die EBIT-Marge wird voraussichtlich zwischen 7,0% und 8,0% liegen. Trotz der reduzierten Umsatzprognose rechnet das Unternehmen mit guten operativen Ergebnissen und einer steigenden EBIT-Marge.Die INDUS Holding AG wird derzeit attraktiv bewertet und handelt mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von 4,4x für das Jahr 2023, was 37% unter dem historischen Durchschnitt liegt. Das Unternehmen erzielt bereits eine Rendite über dem Kapitalkostensatz und hat das Potenzial, eine attraktive Dividendenaktie mit einer Dividendenrendite von 6% im kommenden Jahr zu werden.Aufgrund dieser Faktoren empfiehlt die NuWays AG den Kauf der Aktien der INDUS Holding AG mit einem Kursziel von 36,00 Euro.

Die INDUS Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 20,70EUR gehandelt.