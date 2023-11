Kundgebung in Bremen: IG Metall fordert mehr Geld für militärische Luftfahrtindustrie - Airbus unterstützt Forderung

Die IG Metall erwartet rund 500 bis 600 Menschen zu einer Kundgebung vor dem Bremer Airbus-Werk. Als Gastredner ist Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte angekündigt. Die Gewerkschaft wirft der Bundesregierung vor, vermehrt militärische Flugzeuge und Hubschrauber aus den Vereinigten Staaten zu kaufen, während die Produktion, Wartung und Weiterentwicklung an deutschen Standorten nicht ausreichend gesichert werde. Vertreter von Airbus Defence and Space unterstützen das Anliegen der Gewerkschaft. Die IG Metall warnt davor, die Produktion des Transportflugzeugs A400M ohne Nachfolgeprojekte auslaufen zu lassen.Bei einer Kundgebung in Bremen haben Hunderte Beschäftigte aus der militärischen Luftfahrtindustrie von der Bundesregierung mehr Geld für die Branche gefordert. Rund 300 Menschen demonstrierten vor dem Standort von Airbus Defence and Space. Die Gewerkschaft hatte zu der Kundgebung aufgerufen und wirft der Bundesregierung vor, vermehrt militärische Flugzeuge und Hubschrauber aus den USA zu kaufen. Airbus Defence and Space unterstützt das Anliegen der IG Metall.Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte kritisierte während der Kundgebung die erheblichen Investitionen in Flugzeuge und Hubschrauber aus nicht heimischer Produktion. Er betonte, dass Bremen die nötige Kompetenz, das erforderliche Know-how und vor allem die Menschen habe, um die Bedarfe der Bundeswehr hier vor Ort zu produzieren.Die Kundgebung und die Forderungen der IG Metall zeigen, dass es in der militärischen Luftfahrtindustrie Unzufriedenheit mit der aktuellen Politik der Bundesregierung gibt. Die Gewerkschaft und die Beschäftigten fordern eine stärkere Unterstützung der heimischen Produktion und eine Sicherung der Arbeitsplätze in der Branche. Die Unterstützung von Airbus Defence and Space gibt der Forderung der Gewerkschaft zusätzlichen Rückhalt.Es bleibt abzuwarten, wie die Bundesregierung auf die Forderungen der IG Metall und der Beschäftigten reagieren wird. Die Kundgebung in Bremen ist ein deutliches Signal an die Politik, dass Handlungsbedarf besteht und die Interessen der Branche ernst genommen werden müssen. Es bleibt zu hoffen, dass die Forderungen der Gewerkschaft Gehör finden und Maßnahmen ergriffen werden, um die heimische Produktion und die Arbeitsplätze in der militärischen Luftfahrtindustrie zu sichern.

Die Airbus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 131,1EUR gehandelt.