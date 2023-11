Eckert & Ziegler gründet deutsch-chinesisches Joint Venture zur Herstellung von Radioisotopen

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG hat ein deutsch-chinesisches Joint Venture mit dem chinesischen Pharmaunternehmen DongCheng Pharma (DC Pharma) zur Herstellung von Radioisotopen etabliert. Das Joint Venture wird von beiden Unternehmen zu gleichen Teilen gehalten und soll vor allem den Produktionsstandort von Eckert & Ziegler in Jintan nahe Shanghai stärken. Dort sollen dringend benötigte Radioisotope für die Krebsdiagnostik und -therapie hergestellt und vermarktet werden. DC Pharma beteiligt sich durch eine Kapitalerhöhung mit 20 Millionen € an der EZAG-Tochtergesellschaft Qi Kang Medical Technology (Changzhou) Co., Ltd. und wird 50% der Anteile halten. Das Joint Venture wird die im Bau befindliche Produktionsstätte in Jintan fertigstellen und zunächst die Herstellung von Zyklotron-basierten Isotopen starten. In einer zweiten Phase sollen weitere Produktionslinien für Radioisotope wie Lu-177 folgen. DC Pharma ist eines der führenden Radiopharmaunternehmen in China mit einem Umsatz von 498 Millionen US$ bzw. 3,6 Milliarden CNY im Jahr 2022. Das Unternehmen ist aufgrund seiner Marktposition, Produktions- und Vertriebserfahrung der ideale Partner für Eckert & Ziegler.In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 verzeichnete Eckert & Ziegler ein deutliches Umsatzwachstum. Der Umsatz lag bei 183,9 Millionen €, was einem Anstieg von 17,6 Millionen € oder 27% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn betrug 20,3 Millionen €, was leicht über dem Vorjahreswert lag. Allerdings wurden gestiegene Aufwendungen für Zukunftsprojekte im Bereich der nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie verzeichnet. Im Segment Medical stiegen die Umsätze vor allem im Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen, Laborgeräten und im Anlagenbau. Das Segment Isotope Products erzielte einen stabilen Umsatz von 101,0 Millionen €. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Umsatz von rund 230 Millionen € und einem Jahresüberschuss von rund 25 Millionen €.Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG ist ein führender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an. Die Aktie von Eckert & Ziegler ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

