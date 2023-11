Exasol Espresso erweitert um KI: Schnelle Dateninsights in natürlicher Sprache!

Exasol, ein Anbieter von Analytics-Datenbanken, hat seine Produktreihe Exasol Espresso um künstliche Intelligenz (KI) erweitert. Die Integration des Self-Service-Analytics-Anbieters Veezoo ermöglicht es den Kunden, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und schnelle, tiefergehende und kostengünstige Dateninsights zu erhalten. Die KI-Funktion von Veezoo bietet intelligente Vorschläge für Folgefragen und verwandelt die Datenanalyse in eine attraktive und interaktive Erfahrung. Exasol Espresso ist eine Abfrage-Engine, die sich unkompliziert in bestehende Daten-Stacks integrieren lässt und komplexe Abfragen in hoher Geschwindigkeit verarbeitet. Es kann nahtlos als Consumption Layer zwischen dem Data Lake oder Warehouse und einem beliebigen BI-Frontend geschaltet werden. Laut einer Studie von BARC erhielt Exasol die Bewertung "Ausgezeichnet" oder "Gut" für die Leistung und bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Kunden wie Uno-X haben bereits von den Vorteilen von Exasol Espresso profitiert, darunter schnellere Antwortzeiten und die Möglichkeit, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Neben der Integration von KI verfügt Espresso auch über einen nativen Konnektor zu Data Virtuality Pipes, mit dem Nutzer Daten aus verschiedenen Quellen extrahieren, transformieren und in Exasol laden können.In einer separaten Mitteilung hat Exasol seine vorläufigen Quartalszahlen bestätigt. Die annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) stiegen um 10,4% auf 37,0 Millionen Euro, während der Umsatz im laufenden Jahr um 6,0% auf 26,3 Millionen Euro stieg. Das bereinigte operative Ergebnis (adj. EBITDA) verbesserte sich deutlich auf -4,1 Millionen Euro, verglichen mit -8,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die liquiden Mittel zum 30. September 2023 betrugen 14,7 Millionen Euro. Der Vorstand hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst und erwartet einen Anstieg des ARR auf 40,0 Millionen Euro bis 42,0 Millionen Euro und eine Verbesserung des adj. EBITDA auf -5,5 Millionen Euro bis -4,5 Millionen Euro. Die flüssigen Mittel zum Jahresende 2023 werden auf 11,0 Millionen Euro bis 13,0 Millionen Euro geschätzt. Exasol hat große Fortschritte bei der Profitabilität gemacht, bleibt aber hinter den Erwartungen bei der Neukundengewinnung zurück. Das Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um dieses Problem anzugehen und bietet seinen Kunden nun die Möglichkeit, Datenanalyse mit KI zu kombinieren. Das Ziel von Exasol ist es, im nächsten Jahr den Break-even zu erreichen.

