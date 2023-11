Call of Duty: Modern Warfare III - Influencer-Marketingkampagne begeistert Fans und setzt neue Maßstäbe!

Der Spiele-Publisher Activision und die Medienagentur QYOU Media haben eine einzigartige Marketingkampagne für den neuesten Teil der "Call of Duty"-Reihe, Modern Warfare III, gestartet. Die Kampagne umfasst fünf führende Content Creators, die mit digitalen Marketing- und Online-Inhalten eine neue Art der Influencer-Aktivierung bieten. Die Creators wurden für die gestreamte Präsentationsveranstaltung "Call of Duty: NEXT" ausgewählt und wirkten als Hintergrundschauspieler in einem hochproduzierten Live-Action-Trailer mit. Die Kampagne erreichte über 10 Beiträge in den sozialen Medien mit fast 10 Millionen Aufrufen und 480.000 Interaktionen. Die Zusammenarbeit zwischen Activision und QYOU Media setzt einen neuen Standard in der Zusammenarbeit mit Influencern und steigert das Interesse an "Call of Duty: Modern Warfare III". Die Marketingkampagne wurde von den Fans positiv aufgenommen und sorgte für eine hohe Engagement Rate. Die Veröffentlichung des Spiels war ein großer Erfolg und wurde weltweit von den Spielern erwartet. Die Partnerschaft zwischen Activision und QYOU Media hat gezeigt, wie erfolgreich die Zusammenarbeit mit Content Creators sein kann, um das Interesse an einem Produkt zu steigern. Die Marketingkampagne hat gezeigt, dass Influencer eine wichtige Rolle bei der Vermarktung von Produkten spielen können und dass ihre Präsenz in einer Kampagne zu authentischen Inhalten führen kann. Die Kampagne hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit Influencern eine effektive Möglichkeit ist, das Interesse an einem Produkt zu steigern und eine breite Zielgruppe anzusprechen. Die Marketingkampagne hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit Influencern eine effektive Möglichkeit ist, das Interesse an einem Produkt zu steigern und eine breite Zielgruppe anzusprechen. Die Marketingkampagne hat gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit Influencern eine effektive Möglichkeit ist, das Interesse an einem Produkt zu steigern und eine breite Zielgruppe anzusprechen.

