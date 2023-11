Kanadisches Rohstoffunternehmen Recharge Resources schließt Ressourcenschätzung für Lithiumsoleprojekt in Argentinien ab

Das kanadische Rohstoffexplorationsunternehmen Recharge Resources Ltd. hat die Datenauswertung für eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung in seinem Lithiumsoleprojekt "Pocitos 1" in Argentinien durchgeführt. Die detaillierten Aufzeichnungen der Bohrkerne aus den Jahren 2018 und 2022 wurden erneut ausgewertet und dem Unternehmen WSP Australia Pty Ltd. zur Verfügung gestellt, um eine Ressourcenschätzung zu erstellen. Die Arbeiten begannen im Juli 2023 und sind nun abgeschlossen. Die Firma WSP ist eine weltweit führende Beratungsfirma mit Spezialisierung auf Hydrologie und Soleressourcenschätzungen. Sie wird Daten aus verschiedenen Quellen verwenden, um die Ressourcenschätzung zu erstellen. Recharge hat außerdem die Bohrung des dritten Lochs im Projekt abgeschlossen und einen Lithiumgehalt von 169 ppm ermittelt. Das Unternehmen wartet nun auf die Genehmigung für ein bevorstehendes Bohrprogramm im Jahr 2023. Zusätzlich hat Recharge weitere Optimierungsschritte bei der Herstellung von Lithiumkarbonat nach dem Ekosolve-Verfahren durchgeführt. Die Experimente zur Stofftransportleistung haben vielversprechende Ergebnisse geliefert. Das Projekt "Pocitos 1" befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt und erstreckt sich über rund 800 Hektar. Es wurden bereits über 2 Millionen US-Dollar in die Exploration investiert. Recharge Resources konzentriert sich auf die Produktion von hochwertigen Batteriemetallen, um umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen. Das Unternehmen könnte von der geografischen Nähe seines Lithium-Projekts "Georgia Lake" zu einem geplanten Batteriewerk für Elektrofahrzeuge profitieren. Die Aktie von Recharge Resources könnte vor einer Neubewertung stehen, insbesondere nach der bevorstehenden Ressourcenschätzung und aufgrund der verstärkten Suche der Automobilkonzerne nach Joint Ventures mit Rohstoffexplorationsunternehmen. Es besteht jedoch auch ein hohes Risiko, da das Unternehmen noch keine Umsätze aufweist und sich auf Early Stage Level befindet.

