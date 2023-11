BVB-Sportdirektor Kehl stellt klar: Julian Brandt unverkäuflich! Gerüchte um Arsenal und Newcastle dementiert!

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat Mittelfeldspieler Julian Brandt für unverkäuflich erklärt. Der Verein hat erst im April langfristig bis 2026 mit ihm verlängert und sieht ihn als wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu den Premier-League-Clubs FC Arsenal und Newcastle United wurden von Kehl dementiert. Laut englischen Medienberichten sollen im Winter Transferangebote von über 50 Millionen Euro für Brandt eingegangen sein. Insbesondere sein Auftritt im direkten Duell gegen Newcastle, bei dem er ein Tor erzielte, soll Eindruck hinterlassen haben. Arsenal soll schon länger Interesse an Brandt haben, doch bisher wurden alle Angebote des englischen Vizemeisters vom BVB abgelehnt. Brandt gehört in dieser Saison zu den besten Spielern im Team von Trainer Edin Terzic und hat in 16 Pflichtspielen sechs Tore und fünf Vorlagen erzielt.In einem Interview äußerte sich Julian Brandt zur Kritik an Borussia Dortmund. Er findet, dass die Kritik überzogen und nicht gerechtfertigt ist. Obwohl die Mannschaft gegen den VfB Stuttgart eine Niederlage hinnehmen musste, betonte Brandt, dass Dortmund aktuell auf Platz eins in der Champions-League-Gruppe steht und im Achtelfinale des DFB-Pokals steht. Er findet es unfair, dass trotz der Erfolge immer wieder negative Themen aufkommen. Brandt betonte, dass es in dieser Phase wichtiger ist, Spiele zu gewinnen, auch wenn die Spielweise nicht perfekt ist.Einige Fans äußerten sich kritisch zur aktuellen Situation bei Borussia Dortmund. Sie sehen den Verein in allen Belangen maßlos unterlegen und befürchten, dass es schwierig werden könnte, sich für die Champions League zu qualifizieren. Sie kritisieren die Transferpolitik des Vereins und halten Spieler wie Bensebaini, Sabitzer und Nmencha für durchschnittlich und zu teuer. Zudem sind sie der Meinung, dass der Kader von Bayern, Leipzig und Leverkusen stärker ist und dass Stuttgart aktuell besser drauf ist als Dortmund. Sie fordern den Rücktritt von Sportdirektor Sebastian Kehl, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Trainer Edin Terzic.Es gibt auch Stimmen, die die Kritik an Dortmund als übertrieben empfinden und darauf hinweisen, dass der Verein trotz einiger Niederlagen immer noch gute Ergebnisse erzielt hat. Sie halten die Kritik an der Spielweise für unwichtig und betonen, dass es in dieser Phase wichtiger ist, Spiele zu gewinnen. Sie sehen die Kritik als Teil des Fußballgeschäfts und betonen, dass es Spaß macht, den Verein zu unterstützen, auch wenn es nicht immer perfekt läuft.

Die Borussia Dortmund Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 3,685EUR gehandelt.