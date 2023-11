HHLA verzeichnet Umsatzrückgang von 7,1% - Containerumschlag im Hamburger Hafen erholt sich im dritten Quartal

Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat aufgrund der schwachen Konjunktur in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 einen Umsatzrückgang von 7,1 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro verzeichnet. Der Gewinn nach Steuern fiel um knapp 83 Prozent auf 11,9 Millionen Euro. Die schwache Konjunktur wirkte sich negativ auf den Containerumschlag und die Verweildauer der Container an den Terminals aus. Die Aktien des Unternehmens fielen um fast ein Prozent.Die HHLA-Chefin Angela Titzrath erklärte, dass die eingetrübte konjunkturelle Lage weiterhin Auswirkungen auf die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens habe. Trotz rückläufiger Transportmengen im Hinterlandverkehr konnte die HHLA in diesem Bereich einen steigenden Umsatz verzeichnen.Im dritten Quartal konnte der Containerumschlag im Hamburger Hafen wieder zulegen. Von Juli bis September wurden 2 Millionen 20-Fuß-Standardcontainer über die Kaikanten transportiert, ein Anstieg von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt verzeichnete die HHLA in den ersten neun Monaten jedoch einen Rückgang von 7,4 Prozent beim Containerumschlag.Die Hafenwirtschaft fordert eine deutliche Erhöhung der Bundesmittel für den Ausbau der deutschen Seehäfen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck haben die Bedeutung der Häfen betont, jedoch seien die bisherigen finanziellen Mittel unzureichend. Die Hafenwirtschaft verlangt eine Verzehnfachung der Mittel auf 400 Millionen Euro pro Jahr.Trotz der schwierigen Lage gibt es einen Lichtblick für den Hamburger Hafen. Im dritten Quartal konnte der Containerumschlag wieder zulegen, insbesondere im Asienverkehr. Allerdings steht für die ersten neun Monate immer noch ein Minus von 7,4 Prozent beim Containerumschlag zu Buche.Die HHLA hat ihre Quartalsmitteilung für Januar bis September 2023 veröffentlicht. Die konjunkturellen Belastungen haben sich weiterhin auf das Geschäft des Unternehmens ausgewirkt. Die Umsatzerlöse reduzierten sich um 7,1 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis sank um 52,8 Prozent auf 75,6 Millionen Euro. Die HHLA arbeitet trotz der schwierigen Zeiten weiterhin an ihrem Effizienzprogramm und setzt ihre Nachhaltigkeitsinitiativen fort.Für das Gesamtjahr 2023 wird im Teilkonzern Hafenlogistik ein deutlicher Rückgang im Containerumschlag erwartet. Beim Containertransport wird hingegen ein moderater Rückgang erwartet. Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich deutlich zurückgehen. Das Betriebsergebnis wird in einer Bandbreite von 100 bis 120 Millionen Euro erwartet.Die HHLA-Immobilien in der Speicherstadt und auf dem Fischmarktareal verzeichneten eine konstante Entwicklung bei annähernder Vollvermietung der beiden Quartiere. Die Umsatzerlöse stiegen um 6,3 Prozent auf 35 Millionen Euro.Die HHLA fordert eine deutliche Erhöhung der Bundesmittel für den Ausbau der deutschen Seehäfen. Die bisherigen 38 Millionen Euro pro Jahr seien unzureichend. Die Hafenwirtschaft verlangt eine Verzehnfachung der Mittel auf 400 Millionen Euro pro Jahr. Die Reedereien werden bevorzugt behandelt, was die Hafenwirtschaft kritisiert. Die sogenannte Gruppenfreistellungsverordnung für Reedereien läuft im April 2024 aus. Die Hafenwirtschaft fordert eine Anpassung des Beihilferechts und eine Überarbeitung der Tonnagesteuer, die Reedereien begünstigt.Der Containerumschlag im Hamburger Hafen hat im dritten Quartal wieder zugelegt. Von Juli bis September wurden 2 Millionen 20-Fuß-Standardcontainer über die Kaikanten transportiert, ein Anstieg von 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete der Hafen jedoch einen Rückgang von 7,4 Prozent beim Containerumschlag. Die HHLA ist optimistisch, dass sich der Containerumschlag im Hamburger Hafen weiter erholen wird.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16,38EUR gehandelt.