Analysten uneinig: Goldman Sachs senkt Kursziel für LEG-Aktie, während Warburg Research zum Kauf rät

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Immobilienunternehmens LEG von 51,40 auf 50,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Analyst Jonathan Kownator hat seine Schätzungen an die Neunmonatszahlen angepasst. Obwohl seine Ergebnisschätzungen gestiegen sind, hat er auch die Annahmen für die Gesamtkapitalkosten erhöht.Das Analysehaus Warburg Research hingegen hat das Kursziel für die LEG-Aktie nach den Quartalszahlen von 75,00 auf 76,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Analyst Simon Stippig schreibt in einer Studie, dass das Wachstum der Mieteinnahmen im Vergleich zum ersten Halbjahr zwar verlangsamt ist, aber dennoch positiv zu bewerten ist. Er hat seine Prognosen für das operative Ergebnis der Jahre 2023 bis 2025 leicht nach oben korrigiert.Die LEG plant, im Jahr 2023 wieder eine Dividende auszuschütten, die im März nach bereits veröffentlichten Kriterien beschlossen werden soll. Die Prognose für den Adjusted Funds from Operations (AFFO) für das Jahr 2023 liegt zwischen 165 und 180 Millionen Euro, während für das Jahr 2024 ein Wert zwischen 180 und 200 Millionen Euro erwartet wird. Die Anzahl der Aktien beträgt 74,11 Millionen Stück. Basierend auf diesen Prognosen könnte die Dividende pro Aktie im Jahr 2023 bei 2,32 Euro und im Jahr 2024 bei 2,56 Euro liegen. Da das Unternehmen nach dem dritten Quartal 2023 bereits einen AFFO von 177 Millionen Euro verzeichnet, könnte die Dividende auch höher ausfallen.Insgesamt sind die Meinungen der Analysten über die LEG-Aktie geteilt. Während Goldman Sachs zum Verkauf rät und das Kursziel gesenkt hat, empfiehlt Warburg Research den Kauf der Aktie und hat das Kursziel angehoben. Die Entwicklung der Mieteinnahmen und die Umsetzung der Dividendenpläne werden entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein. Anleger sollten die aktuellen Empfehlungen und Prognosen im Auge behalten, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen.

Die LEG Immobilien Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 68,60EUR gehandelt.