Continental: Arbeitnehmervertretung fordert Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen

Die Arbeitnehmervertretung beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental fordert angesichts des geplanten Stellenabbaus den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen. Der Gesamtbetriebsrat der Sparte Automotive habe die vorgestellten Pläne zur Kenntnis genommen, hieß es am Montag in einem internen Schreiben von Sparten-Betriebsratschef Lorenz Pfau. Von Spartenchef Philipp von Hirschheydt eingeräumte Management-Fehler der Vergangenheit dürften nicht zulasten der Beschäftigten gehen. Das Unternehmen solle zudem alle verfügbaren personalpolitischen Instrumente ausschöpfen, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Konzernbetriebsratschef Hasan Allak habe dem Sparten-Betriebsrat seine Unterstützung zugesagt. Auch die IG Metall stehe an der Seite der Arbeitnehmer. Die neue IG-Metall-Chefin Christiane Benner ist Aufsichtsratsvizechefin im Continental-Konzern.Conti will nach den seit Jahren schwachen Geschäften in der Autozulieferung mit einem Sparprogramm wieder rentabel werden. Dabei sollen in der Verwaltung Stellen gestrichen werden, um ab 2025 eine jährliche Kostenentlastung von 400 Millionen Euro zu erreichen. Wie viele Jobs wegfallen, steht dem Unternehmen zufolge noch nicht abschließend fest. Die Zahl dürfte aber voraussichtlich im mittleren vierstelligen Bereich liegen, hieß es. Am Wochenende hatte das "Manager Magazin" über rund 5500 wegfallende Stellen berichtet. Damit wären rund fünf Prozent der Mitarbeitenden in der Sparte betroffen.Die US-Bank Citigroup hat Continental nach eingehender Analyse des Auto-Tech-Bereichs von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Sanjay Bhagwani in der am Dienstag vorliegenden Studie von 75 auf 87 Euro an. Der Experte liegt für das bereinigte operative Ergebnis dieses Bereichs für 2024 und 2025 um bis zu 30 Prozent über dem Marktkonsens. Möglicherweise könnten mittels Abspaltung auch weitere Werte geschöpft werden, dies ist aber nicht sein Basisszenario.

