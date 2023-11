Patrizia kämpft mit getrübter Stimmung in der Immobilienbranche - Kostenüberprüfung und Dividendenänderung geplant

Der Immobilienkonzern Patrizia leidet unter der getrübten Stimmung in der Immobilienbranche. Das Unternehmen hat eine umfassende Überprüfung der Kostenbasis eingeleitet und vorläufige Zahlen bis Ende September vorgelegt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) beläuft sich nach neun Monaten auf 50,2 Millionen Euro, was dem unteren Ende der avisierten Spanne entspricht. Das Management erwartet, dass das Ergebnis für das Gesamtjahr nicht wesentlich höher ausfallen wird. Zudem plant der Vorstand eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik, da die unsichere Stimmung in der Branche das Geschäft weiterhin belasten wird. Die Aktie von Patrizia fiel nachbörslich um anderthalb Prozent.Für das Jahr 2023 erwartet der Vorstand einen operativen Gewinn am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite von 50 bis 70 Millionen Euro. Ein Grund dafür sind Einmalkosten, die im Zuge der Kostenprüfung anfallen. Diese sollen sich auf 10 bis 20 Millionen Euro belaufen und im laufenden Schlussquartal verbucht werden. Ab dem nächsten Jahr sollen die Kosten auf dem Niveau von 2021 liegen, als die Inflation noch geringer war und keine Kosten durch Übernahmen angefallen sind.Das Management von Patrizia geht davon aus, dass die unsichere Marktphase anhalten wird und weiterhin Druck auf die Bewertung von Immobilien ausüben wird. Zudem wird es schwieriger sein, leistungsabhängige Gebühren im kommenden Jahr zu erzielen. Deshalb will der Vorstand die Dividenden künftig an der Profitabilität ausrichten. Im Februar sollen dazu Details und ein Dividendenvorschlag vorgelegt werden.Konzernchef Asoka Wöhrmann betonte, dass das Marktumfeld herausfordernd bleibe und Patrizia für den anhaltenden Druck auf Kunden- und Geschäftsaktivitäten im Jahr 2024 wetterfest gemacht werden müsse. Das Ziel sei es, dass die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren die operativen Kosten mehr als ausgleichen.In den ersten neun Monaten verringerten sich die verwalteten Vermögenswerte von Patrizia im Vergleich zu Ende 2022 um 1,7 Prozent auf 58,2 Milliarden Euro. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren stiegen um zwei Prozent, während die Gebühreneinnahmen insgesamt um rund acht Prozent zurückgingen.Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia aufgrund der Quartalszahlen von 11,30 auf 10,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Analyst Lars Vom-Cleff ist vorsichtiger geworden, was die kurz- bis mittelfristigen Aussichten für die Immobilienmärkte und die Profitabilität von Patrizia betrifft.

Die PATRIZIA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 8,305EUR gehandelt.