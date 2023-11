Neues Label für Lebensmittel aus Deutschland ab 2024: Transparenz und Sicherheit beim Einkauf!

Ab Januar 2024 soll ein neues Label für Lebensmittel aus Deutschland in den Handel kommen. Das Herkunftskennzeichen ermöglicht es Verbrauchern, Produkte der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft auf den ersten Blick zu erkennen. Das Label basiert auf einer freiwilligen Selbstverpflichtung aller teilnehmenden Lebensmittelhändler und -hersteller. Zu den Vorreitern im Lebensmittelhandel gehören Aldi Nord, Aldi Süd, Edeka, Kaufland, Lidl und Rewe Group. Das Herkunftskennzeichen "Gutes aus deutscher Landwirtschaft" steht für Transparenz und bietet den Verbrauchern Orientierung und Sicherheit beim Einkauf. Ab Januar 2024 können Fleisch von Schwein, Rind und Geflügel, Obst, Gemüse, Kartoffeln sowie Eier und Milch gekennzeichnet werden. Voraussetzung ist die vollständige Produktion in Deutschland.Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte in Deutschland sind im September im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 11,5 Prozent gesunken. Dies ist der sechste Monat in Folge, in dem die Preise rückläufig sind. Als Hauptgrund für diese Entwicklung wird ein Basiseffekt genannt: Im Jahr 2022 stiegen die Agrarpreise aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine stark an. Die Verbraucher spüren die Auswirkungen bis heute, da Lebensmittel immer noch teilweise deutlich teurer sind als im Vorjahr.Die Mehrwertsteuer auf Speisen in Gaststätten sorgt für Diskussionen. Die unterschiedliche Besteuerung von Lebensmitteln wird als kompliziert und undurchsichtig kritisiert. Die Politik nutzt die Mehrwertsteuer, um das Essverhalten der Bürger zu beeinflussen. Das Umweltbundesamt schlägt vor, Fleisch und Milch höher zu besteuern und pflanzliche Alternativen zu begünstigen. Kritiker sehen dies als zu weitgehenden Eingriff des Staates in das Essverhalten der Bürger.Die Inflation in den USA hat sich im Oktober merklich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, während sie im September noch um 3,7 Prozent gestiegen waren. Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Oktober zum vierten Mal in Folge verbessert. Das Stimmungsbarometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) stieg um 10,9 Punkte auf 9,8 Zähler. Der Arbeitsmarkt in Großbritannien bleibt weitgehend stabil, die Arbeitslosenquote lag im September bei 4,2 Prozent.Die Chemieproduktion in Deutschland hat sich im dritten Quartal leicht stabilisiert. Die Branche verzeichnete ein leichtes Produktionsplus von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ohne das Pharmageschäft gab es sogar ein Wachstum um 1,7 Prozent. Die Wirtschaft der Eurozone ist im dritten Quartal leicht geschrumpft, während sie im zweiten Quartal noch um 0,2 Prozent gewachsen war.

Milch wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 17,13USD gehandelt.