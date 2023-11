EU-Treibhausgasemissionen sinken um 5,3% - Unternehmen investieren mehr in Klimaschutz

Der Ausstoß von Treibhausgasen in den EU-Ländern ist im zweiten Quartal 2023 um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen, wie das Statistikamt Eurostat berichtet. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rund 820 Millionen Tonnen klimaschädliche Gase ausgestoßen. Besonders stark war der Rückgang bei der Strom- und Gasversorgung mit 22 Prozent weniger Emissionen. Die Industrie ist weiterhin der größte Verursacher von Treibhausgasen mit einem Anteil von 23,5 Prozent, gefolgt von den privaten Haushalten mit 17,9 Prozent. Zwei Drittel aller Wirtschaftsbereiche konnten ihre Emissionen reduzieren, während der Sektor Verkehr und Lagerung einen Anstieg um 1,7 Prozent verzeichnete. Trotz des Rückgangs der Treibhausgasemissionen blieb die wirtschaftliche Leistung in der EU stabil.Die Wirtschaftsexperten fordern angesichts des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts eine Neuausrichtung der Klimapolitik. Sie plädieren für eine Anhebung des CO2-Preises und die Auszahlung eines Klimageldes an die Bürgerinnen und Bürger. Bisher habe die Bundesregierung vor allem auf Ordnungsrecht und Förderprogramme gesetzt, um die Härten des Ordnungsrechts abzumildern. Stattdessen sollte der CO2-Preis als zentrales Instrument zur Emissionsreduktion genutzt werden. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bietet die Möglichkeit, die Klimapolitik grundlegend zu überdenken.Ein Bündnis aus 50 Organisationen warnt vor einer Abschwächung des Klimaschutzgesetzes. Sie fordern ein starkes Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielen für einzelne Bereiche und einer sofortigen Nachsteuerung bei Zielüberschreitungen. Die Klimakrise sei eine soziale Frage, da vor allem benachteiligte Gruppen unter den Folgen des Klimawandels leiden.Unternehmen in Deutschland investieren immer mehr Geld in den Klimaschutz. Im Jahr 2022 wurden 72,2 Milliarden Euro in Klimaschutzvorhaben investiert, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Jeder siebte Euro der gesamten Neuinvestitionen im Unternehmenssektor floss in den Klimaschutz. Die Unternehmen investierten vor allem in den Bereich Mobilität, erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Trotz des steigenden Engagements sind jedoch noch deutlich höhere Investitionen erforderlich, um die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.Insgesamt zeigen diese Entwicklungen, dass der Ausstoß von Treibhausgasen in der EU zurückgeht und Unternehmen verstärkt in den Klimaschutz investieren. Gleichzeitig wird jedoch eine Neuausrichtung der Klimapolitik gefordert, um die Klimaziele effektiver zu erreichen und die sozialen Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen.

