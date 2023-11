Voltabox AG passt Prognose für 2023 an: Umsatzrückgang und Schadenersatzzahlung belasten das Unternehmen

Die Voltabox AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angepasst. Aufgrund einer Schadenersatzzahlung aus einem historischen Kundenverhältnis und des anhaltenden Preisverfalls auf dem Markt für Photovoltaik-Module erwartet das Unternehmen nun einen Konzernumsatz von rund 11 Mio. Euro, anstatt der ursprünglich prognostizierten 12,8 Mio. Euro. Das unbereinigte EBITDA wird voraussichtlich bei rund -1,0 Mio. Euro liegen, was einer Marge von ca. -9,0 % entspricht. Bereinigt um den einmaligen Sondereffekt der Schadenersatzzahlung wird das EBITDA voraussichtlich bei rund -0,6 Mio. Euro liegen, was einer Marge von ca. -5,5 % entspricht. Die Schadenersatzzahlung resultiert aus einem Kundenverhältnis, bei dem Voltabox aufgrund von Liquiditätsengpässen nicht in der Lage war, die vereinbarte Lieferung fristgerecht durchzuführen. Das Unternehmen hat sich nun verpflichtet, eine Schadenersatzzahlung in Höhe von 400.000 Euro zu leisten. Die neue Voltabox-Organisation konnte das Kundenverhältnis inzwischen wieder stabilisieren. Zusätzlich belastet wird das Ergebnis durch die ungünstige Preis- und Wettbewerbssituation auf dem Markt für Photovoltaik-Module, wodurch die Umsätze geringer ausfallen als erwartet. Voltabox konnte die geplanten Erlösvolumina im Bereich der Handelsaktivitäten mit PV-Modulen im Privatkundengeschäft nicht realisieren. Trotz der aktuellen Herausforderungen bestätigt das Unternehmen seinen Wachstumskurs und erwartet für das Geschäftsjahr 2024 eine weitere deutliche Steigerung von mehr als 50 %. Das Ziel, den Break-Even zu erreichen, wird im Geschäftsjahr 2023 knapp verfehlt. Die Voltabox AG ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen und notiert im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG.

Die Voltabox Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,465EUR gehandelt.