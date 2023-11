NATO plant Erneuerung der Radar-Aufklärungsflugzeug-Flotte in Deutschland: Neue Boeing E-7A Wedgetail Maschinen ab 2031 einsatzbereit!

Die NATO plant, ihre in Deutschland stationierte Flotte von Radar-Aufklärungsflugzeugen zu erneuern. Die Bundesrepublik und andere Alliierte haben grünes Licht für den Kauf von sechs Boeing E-7A Wedgetail Maschinen gegeben. Die erste Maschine soll spätestens 2031 einsatzbereit sein. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte das Engagement der Alliierten für Investitionen in High-End-Fähigkeiten und betonte die Bedeutung von Aufklärungs- und Überwachungsflugzeugen für die kollektive Verteidigung der Nato. Die genauen Kosten für die Erneuerung der Flugzeug-Flotte wurden nicht bekannt gegeben, aber die britische Regierung schätzte die Kosten für die Anschaffung von drei Maschinen auf 1,89 Milliarden Pfund. Die bisherige Flotte besteht aus mehr als drei Jahrzehnte alten Boeing 707 Flugzeugen und wird vor allem zur Überwachung des Luftraums im östlichen Europa eingesetzt. Die Awacs-Flugzeuge sind in der Lage, andere Luftfahrzeuge in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren. Die Informationen können an alle anderen im Luftraum weitergegeben werden, die technisch entsprechend gerüstet sind. Das neue Boeing-Modell basiert auf einer militarisierten Version des Passagierjets 737 und wurde ursprünglich für die australische Luftwaffe entwickelt. Es wird bereits von der Türkei genutzt. In einem anderen Bericht wurde bekannt gegeben, dass Ethiopian Airlines einen Großauftrag bei Boeing platziert hat. Die Fluggesellschaft bestellte 11 Boeing 787-9 "Dreamliner" Langstreckenflugzeuge und 20 Boeing 737 Max 8 Mittelstreckenjets. Flydubai, eine arabische Billigfluggesellschaft, hat ebenfalls einen Auftrag bei Boeing platziert. Das Unternehmen bestellte 30 Boeing 787-9 "Dreamliner" Großraumjets. Flydubai betreibt derzeit eine Flotte von 79 Boeing 737 Mittelstreckenjets.

