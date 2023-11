Shelly Group AD setzt starkes Wachstum fort - Umsatz steigt um 49,3% im Q3 2023

Die Shelly Group AD, ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, setzt ihr hohes Umsatz- und Ergebniswachstum im dritten Quartal 2023 fort. Der Konzernumsatz stieg um 49,3 % auf 44,1 Mio. Euro, das EBIT erhöhte sich um 68,6 % auf 11,9 Mio. Euro und das Nettoergebnis auf Konzernebene wuchs um 65,6 % auf 9,9 Mio. Euro. Besonders die Bereiche Beleuchtung und Energiemanagement verzeichneten ein starkes Wachstum. Die deutschsprachigen Länder trugen mit einem Umsatz von 22,1 Mio. Euro am meisten zum Wachstum bei. Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 51,0 % auf 72,0 Mio. Euro und einer Steigerung des EBIT um mindestens 63,5 % auf über 17,0 Mio. Euro.Die Shelly Group konnte im Neunmonatszeitraum 2023 ihren Umsatz um 49,3 % auf 44,1 Mio. Euro steigern. Das EBIT erhöhte sich um 68,6 % auf 11,9 Mio. Euro und das Nettoergebnis auf Konzernebene wuchs um 65,6 % auf 9,9 Mio. Euro. Die verbesserte Bruttomarge in Q3, die von Produktmix-Effekten, reduzierten Supply Chain-Kosten und Volumenrabatten im Einkauf profitierte, trug zur Steigerung der Profitabilität bei. Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2023 bei 84,6 % und die liquiden Mittel erhöhten sich auf 18,1 Mio. Euro.Für das Gesamtjahr 2023 erwartet die Shelly Group weiterhin ein Umsatzwachstum von 51,0 % auf 72,0 Mio. Euro und eine Steigerung des EBIT um mindestens 63,5 % auf über 17,0 Mio. Euro. Das Unternehmen hat im Neunmonatszeitraum 22 neue Produkte eingeführt und plant weitere Produktneuheiten im vierten Quartal. Die Shelly Group ist gut positioniert, um von der starken Nachfrage in den Bereichen Beleuchtung und Energiemanagement sowie vom Weihnachtsgeschäft zu profitieren.Die Shelly Group plant, ihre Kapital- und Finanzstruktur weiter zu stärken und sich gegenüber den westlichen Kapitalmärkten zu öffnen. Das Unternehmen hat die Umwandlung in eine "SE" eingeleitet und strebt ein XTRA-Listing an der Frankfurter Börse an. Die Gründer halten weiterhin 62,4 % der Aktien und betonen ihr Commitment gegenüber dem Unternehmen.Die Analysten der Montega AG bewerten die Shelly Group positiv und bestätigen ihre Kaufempfehlung. Sie erhöhen das Kursziel auf 58,00 BGN. Die starke 9M-Performance und die positive Visibilität auf das Mittelfrist-Wachstum rechtfertigen ihrer Meinung nach eine höhere Bewertung des Unternehmens.

