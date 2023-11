Übergeordnet besteht bei Silber seit Mai dieses Jahres ein mittelfristiger Abwärtstrend, dieser drückte die Notierungen von 26,12 auf zeitweise 20,69 US-Dollar pro Feinunze abwärts. Zwar wurde der etwas längere Aufwärtstrend seit 2022 dadurch verlassen, Investoren lassen aber nicht locker und versuchen seit dem Spätsommer eine inverse SKS-Formation durchzusetzen, die in der Charttechnik häufig als Signalgeber für eine Trendwende fungiert. Einzig die positive Auflösung dieser steht noch aus.

Sollte es Bullen gelingen den Silberpreis über die zur SKS gehörende Nackenlinie sowie ein Niveau von mindestens 23,75 US-Dollar zu hieven und somit auch den laufenden Abwärtstrend zu beenden, könnte dies rasch für Kursgewinne an 25,00 und darüber 25,40 US-Dollar sorgen. In der Spitze könnten sogar noch einmal die aktuellen Jahreshochs bei 26,12 US-Dollar einem Test unterzogen werden. Ganz klar ins bärische Lager würde das Edelmetall unterhalb von 21,85 US-Dollar wechseln, im Zuge dessen sollten dann noch einmal die Herbsttiefs bei 20,69 US-Dollar als mögliches Ziel in Betracht gezogen werden.

Silber-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: