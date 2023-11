JEFFERIES stuft AKZO NOBEL NV auf 'Hold'

wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 74,98EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Akzo Nobel von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 72 Euro gesenkt. Der Lackhersteller erscheine aktuell "in neutralen Farben", schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen im Schnitt um 3 Prozent. Ohne nennenswerte Verbesserung des Absatzes sieht Counihan bis 2026/27 kaum Antrieb für die Gewinnentwicklung./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 12:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

