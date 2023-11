Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00 € , was einem Rückgang von -13,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:00 / ET

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 39 Euro gesenkt. Für den Chemiekonzern habe gerade erst ein langer Weg in bessere Zeiten begonnen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht zwei große Probleme für die Mittelfristziele: Die hohe Abhängigkeit von sehr energieintensiver Chemieproduktion und anhaltende Probleme bei den Margen für Downstream-Chemikalien./ag/zb

