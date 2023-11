JEFFERIES stuft Orsted auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Orsted von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 500 auf 340 dänischen Kronen gesenkt. Der teilweise Ausstieg aus dem US-Windgeschäft auf See habe das Risiko im schwierigsten Part des Portfolios der Dänen zwar reduziert, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kosten rissen aber eine Lücke in die Bilanz. Portfoliomaßnahmen könnten sie stopfen, aber es gebe natürlich Ausführungsrisiken./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 16:27 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 16:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 40,96EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 500

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m