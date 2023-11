UBS stuft MORPHOSYS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Resultate seien kein großes Ereignis mehr gewesen, nachdem der Wirkstoffforscher bereits den Umsatz mit seinem wichtigsten Medikament Monjuvi vorab veröffentlicht habe, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die bereits veränderten Prognosen seien bestätigt worden. An der Börse dürfte es daher eher eine nicht nennenswerte Reaktion geben./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 22:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 27,36EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Xian Deng

Analysiertes Unternehmen: MORPHOSYS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m