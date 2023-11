Der Industrieriese rechnet nach dem Rekordjahr, das Ende September endete und ein Umsatzplus von elf Prozent in die Kassen spülte, für die nächsten zwölf Monate nur noch ein Plus von vier bis acht Prozent. In der Sparte für industrielle Automatisierung sind die Erwartungen gedämpft, die Umsätze sollen hier nur leicht wachsen und könnten sogar stagnieren.

Auftragsbücher prall gefüllt

Nachdem viele Kunden inzwischen Lagerbestände abgebaut haben, könne "die globale Nachfrage in den Automatisierungsgeschäften, insbesondere in China, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres wieder anziehen", erklärte das Unternehmen. Die Auftragspipeline der Münchener ist mit 111 Milliarden Euro prall gefüllt.

Im frühen Handel auf Tradegate legte die Siemens-Aktie um mehr als sechs Prozent zu.

Siemens Sparte für Motoren und Großantriebe Innomotics könnte unterdessen bald als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden. Das teilte Siemens am Donnerstag mit. Entsprechende Vorbereitungen würden nun angestrebt. Auch ein Verkauft komme demnach in Frage. In der Vergangenheit waren bereits Siemens Energy, Siemens Healthineers und Infineon und Osram von Siemens an die Börse gebracht worden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion