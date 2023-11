BERNSTEIN RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hellofresh nach einer überraschenden Prognosesenkung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Es sei schwer zu glauben, dass die Gründe für die Kappung der Ziele nicht schon vor einigen Wochen zur Quartalsbilanz vorhersehbar gewesen seien, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Prognose impliziere, dass der Kochboxenversender die Markterwartungen im vierten Quartal bei der Marge und dem Umsatz verfehle./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:01 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 18,31EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m