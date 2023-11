FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Kursrutsch am Vortag und der Vorlage von Quartalszahlen am Vorabend sind die Aktien von Morphosys am Donnerstag vorbörslich auf Erholungskurs gegangen. Im Handel auf der Plattform Tradegate ging es im Xetra-Vergleich um 3,3 Prozent nach oben. Am Mittwoch waren sie auf Xetra am Nachmittag abgerutscht und hatten letztlich fast 6 Prozent tiefer geschlossen. Gut an kam nun, dass die Veröffentlichung von Studienergebnissen zum Hoffnungsträger Pelabresib näher rückt.

Die Zahlen, die am späten Vorabend nach Tradegate-Schluss veröffentlicht wurden, rechtfertigten Börsianern zufolge nicht das deutliche Minus am Vortag. Laut einem Händler sind sie besser als erwartet gewesen. Die Resultate seien allerdings kein großes Ereignis mehr, nachdem der Wirkstoffforscher bereits den Umsatz mit seinem wichtigsten Medikament Monjuvi vorab veröffentlicht habe, hieß es am Morgen von Expertin Xian Deng von der Schweizer Bank UBS.

Laut Händlern richten sich alle Augen auf bald anstehende Daten zur dritten Studienphase des Krebsmedikamentes Pelabresib. Diese sollen jetzt bis Ende November veröffentlicht werden und damit noch etwas früher kommen als gedacht. Die Daten sind von großer Bedeutung für die Bewertung von Morphosys./tih/mis

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,34 % und einem Kurs von 27,39EUR gehandelt.