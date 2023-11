BARCLAYS stuft Hellofresh auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh nach der Gewinnwarnung des Kochboxenversenders von 35 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Durch den Zeitpunkt, Umfang und der Begründung der gekappten Ziele untergrabe der Konzern das Vertrauen am Markt, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar dürften die negativen Effekte, wie vom Management angeführt, tatsächlich eher vorübergehend sein; doch dürfte es einige Zeit dauern, die Investoren wieder von sich zu überzeugen. Insbesondere das schwierige US-Geschäft dürfte für Zweifel sorgen./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 20:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2023 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,56 % und einem Kurs von 18,00EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Johnson

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m