Der Aktienkurs von Alphabet musste nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2023 am 24. Oktober Kursverluste im Ausmaß von gut 13 Prozent einstecken. Die Anleger waren unter anderem von den Clouderlösen enttäuscht. Dennoch konnte Alphabet mit den Quartalszahlen die Erwartungen von Analysten in zentralen Kategorien wie Umsatz, Gewinn und Ergebnis je Aktie übertreffen. Nach dem Kurseinbruch griffen die Marktteilnehmer abermals zu und haben das Papier beinahe wieder in die Ausgangsposition befördert. Im übergeordneten Bild sorgte der Kursverlust für einen Bruch des seit Ende Februar 2023 intakten Aufwärtstrends. In der Spitze hob der Trend den Kurs um rund 66 Prozent an. Nach den besser als erwarteten US-Inflationszahlen sind auch bei Alphabet wieder die Bullen am Ruder. Dazu passen außerdem die geplanten Gewinne pro Aktie. Ausgehend von dem Gewinn 2022 sollte der Überschuss bis in das Jahr 2025 um 70 Prozent auf rund 7,70 US-Dollar je Aktie steigen. Dabei sinkt das erwartete KGV auf 17,02. Für das an den Tag gelegte Gewinnwachstum scheint die Aktie nicht überbewertet.

Alphabet, Inc. Class A (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: