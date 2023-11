Studie Energieeffiziente Immobilien erzielen bis 33% höhere Marktpreise / Ost- schlägt Westdeutschland

Berlin (ots) - Immobilien mit hoher Energieeffizienz erzielen im Jahr 2023 bis

zu 33% höhere Preise Vergleichsobjekte mit schlechten Effizienzwerten. Dies

betrifft neben dem Neubau auch energetisch sanierte Häuser. Der

durchschnittliche Wertvorteil liegt aktuell bei 20%, in den vergangenen Jahren

2021/2022 lag er bei 22%, in 2020/2021 bei 23%. Auffällig ist, dass Immobilien

in den neuen Bundesländern durchschnittlich in einem besseren energetischen

Zustand sind als jene in Westdeutschland.



Grundlage ist eine Studie von ImmobilienScout24 im Auftrag des Bundesverbands

energieeffiziente Gebäudehülle e.V. (BuVEG), die im dritten Jahr in Folge

erhoben wurde. Der Betrachtungszeitraum umfasst August 2022 bis August 2023.

Grundlage ist die Auswertung von mehr als 250.000 Objekten (Ein-,

Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen), die nach Regionen und

Baualtersklassen miteinander verglichen wurden.