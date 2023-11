16. November 2023, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Lancaster Resources Inc. (CSE:LCR | OTCQB:LANRF | FWB:6UF0) („Lancaster“) freut sich, über den erfolgreichen Abschluss einer ausschlaggebenden behördlichen Begehung am Standort des Lithiumsoleprojekts Alkali Flat im US-Bundesstaat New Mexico berichten zu können. Bei der am 14. November durchgeführten Standortbegehung waren wichtige Vertreter des Bureau of Land Management („BLM“) und des Energy, Minerals and Natural Resources Department („EMNRD“) anwesend.

Während der Begehung gab das Team von Lancaster den Vertretern von BLM und EMNRD einen umfassenden Einblick in die geplanten Bohrstellen und das geophysikalische Programm. Diese umfangreiche Überprüfung konzentrierte sich auf eine Reihe wesentlicher Aspekte, wie Zufahrtswege, Standortbedingungen sowie die Vegetation vor Ort. Der Besuch bot eine wertvolle Gelegenheit zu offenen Gesprächen über die geplanten Bohrungen, die Zugangsvoraussetzungen und die geophysikalischen Arbeiten auf der gesamten Konzessionsfläche des Standorts.

Im Zentrum der Gespräche stand vor allem die Zusage von Lancaster Resources, die Umweltauswirkungen seines ersten Bohrprogramms und der daran anschließenden geophysikalischen Magnetotellurikmessung („MT“) über dem gesamten Konzessionsgebiet so gering wie möglich zu halten. Das Unternehmen bemüht sich um eine enge Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, um sicherzustellen, dass der Einsatz von ATVs, Lastwägen, Bohrgeräten und MT-Sensoren nur minimale Auswirkungen hat.

Lancaster Resources steht in direktem Austausch mit dem BLM und dem EMNRD, um die Anforderungen an einen ordnungsgemäßen und zweckmäßigen Rückbau festzulegen. Das Unternehmen arbeitet auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen hin und ist sich dabei der Notwendigkeit einer rationellen Betriebsführung und des Wunsches, die Umwelt nicht nachhaltig zu belasten, durchaus bewusst.

Die laufende Einbindung von BLM, EMNRD sowie allen beteiligten Interessengruppen hat für Lancaster Resources Vorrang. Das Unternehmen verpflichtet sich zu einer transparenten und gewissenhaften Zusammenarbeit mit beiden Behörden, um alle dem Antragsverfahren dienliche Fragen zu beantworten.