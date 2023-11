Rekord bei Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland

/home/kb/work/moojoo/libraries/moo/db/target.php:163: null

/home/kb/work/moojoo/libraries/moo/db/target.php:182: array (size=10) 0 => int 0 1 => int 0 2 => int 0 3 => int 0 4 => int 0 5 => int 0 6 => int 0 7 => int 0 8 => int 0 9 => int 0