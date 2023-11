UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit dem voraussichtlichen Tiefpunkt im ersten Geschäftsquartal sei beim Halbleiterkonzern bald eine Erholung in Sicht, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aktuell gefällt dem Fachmann besonders die stabile Preissituation im wichtigen Geschäft mit der Autoindustrie./tav/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 16:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 33,60EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m