Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank indes am Donnerstag um 0,95 Prozent auf 26 202,67 Zähler. In dem Index brachen die Anteile von Hellofresh um mehr als ein Fünftel ein, nachdem der Kochboxenversender wegen unerwarteter Probleme im wichtigen US-Markt seine Jahresziele zusammengestrichen hatte. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte um rund 0,2 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der wieder erstarkte Dax setzt seinen Kursanstieg auch am Donnerstag fort. In der ersten Handelsstunde verzeichnete er ein Plus von 0,52 Prozent auf 15 829,81 Punkte. Von den Kursverlusten, die in der Zeit ab dem Rekordhoch Ende Juli bis Ende Oktober aufgelaufen waren, hat der deutsche Leitindex inzwischen 62 Prozent wieder aufgeholt. Dies gilt als charttechnisch ausgesprochen positives Signal.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer