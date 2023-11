Wirtschaft Dax startet nach Einigung im US-Haushaltsstreit im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.805 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, Eon und Vonovia, Verluste gab es entgegen dem Trend unter anderem bei BASF, Bayer und Zalando. Vor allem bei Siemens gibt es ein dickes Plus, nachdem das Unternehmen den Umsatz zuletzt stärker als erwartet gesteigert hat. Die Anleger reagierten am Morgen unter anderem auf die vorläufige Abwendung eines "Shutdowns" in den USA: "Die Lösung im US-Haushaltsstreit ist keine Lösung, nur ein vertagtes Problem", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets.