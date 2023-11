LONDON, 16. November 2023 /PRNewswire/ -- British R&D, ein innovatives britisches Start-up, revolutioniert das Beheizen von Wohnräumen durch die nahtlose Kombination von verschiedenen Energiequellen, Energieeffizienz und benutzerfreundlichen App-Funktionen. So läutet es eine neue Ära effizienter, nachhaltiger Heiz- und Warmwasserlösungen für zu Hause ein.

Während Nationen in aller Welt ihre Bemühungen verstärken um Emissionen von CO2 zu reduzieren, verbieten das Vereinigte Königreich und die EU Gasheizkessel in Neubauten ab 2025 und ab 2036 ganz allgemein. Doch an mehr als 54 % aller englischen Haushalte fehlt jedoch die Infrastruktur für bestehende Gasalternativen.

Wärmepumpen werden zwar immer beliebter, doch angesichts der mit ihnen verbundenen hohen Installationskosten, dem großen Platzbedarf, dem Wartungsaufwand und der begrenzten Leistung bei kaltem Wetter, besteht ein Bedarf an innovativeren Lösungen.

Der Elektroboiler BOLT setzt neue Maßstäbe für Wohnkomfort und Effizienz:

Optimale Energienutzung: Die patentierte Technologie kombiniert eine durch Netzstrom und Solarenergie zweifach gespeiste Energiequelle mit einem Batteriespeicher. Dies ermöglicht es dem Boiler die Leistung eines 28kW- bis 30kW-Gaskessels mit nur 12 kW Strom zu erzielen (Entnahme: 50 A).

* Es sind auch niedrigere kW-Werte in 6 kW und 8 kW erhältlich.

Modernster Wärmetauscher: Das innovative Design des Wärmetauschers reduziert das Wasservolumen und vergrößert die Oberfläche. Dies ermöglicht eine rasche Wassererwärmung mit praktisch keinen Wärmeverlust beim Duschen. Der BOLT weist die niedrigste thermische Trägheit aller Boiler auf dem Markt auf.

Unübertroffene thermische Trägheit: Es wird kein herkömmlicher Tank mehr benötigt und es kann bereits mit 12 kW und mit kontinuierlich hoher Durchflussrate geduscht werden. Damit übertrifft der BOLT die Leistung herkömmlicher Gasheizkessel, Warmwasserspeicher und Wärmepumpen.

Geringerer Stromverbrauch: Durch die Möglichkeit, Solarmodule direkt mit dem Boiler zu verbinden, wird die Netzabhängigkeit reduziert, wodurch wiederum eine höhere Solarenergieeffizienz und eine bessere Nachhaltigkeitsbilanz erzielt werden.

KI-gestützte BOLT-App: Optimiertes Sie das Laden der Batterie während Niedrigtarifzeiten, die Solarenergieintegration sowie Nachverfolgung und Buchen von Ingenieuren im Vereinigten Königreich. Diese Fülle von Daten hat das integrierte KI-Modell weiter verfeinert, das Komfort, Umweltbewusstsein und Wirtschaftlichkeit priorisiert.

Weitere Informationen über den BOLT E-Boiler finden Sie unter "Wir präsentieren: der BOLT E-Boiler - revolutionäres Heizen für zu Hause" auf Kickstarter.

Informationen zu British R & D:

British R&D, ein britisches Start-up der Electric Combi Boilers Company (ECBC) und eine Tochtergesellschaft der Abcot UK-Unternehmensgruppe, steht an der Spitze der Revolution im Bereich Heizlösungen für Wohnräume. Mit seinem Engagement für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit gestaltet das Unternehmen die Zukunft des energieeffizienten Lebens neu.

Medienkontakt:

Jaskiran Nagi

info@boltboiler.co.uk

