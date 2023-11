Der starke Anstieg der Aktienmärkte und der deutliche Fall der Renditen haben vier Anhebungen der Zinsen durch die Fed praktisch ausradiert - das wird sichtbar in den financial conditions, die nun wieder auf dem Niveau aus dem Sommer 2022 sind, als die Zinsen 1% tiefer lagen als derzeit. All das hat Konsequenzen: fallen die Renditen, ziehen Investoren eher wieder Gelder aus Geldmarktfonds ab und investieren diese wieder lieber in spekulative Assets. Dadurch entsteht wieder neue Nachfrage, daraus wiederum entsteht neue Inflation. Daher versuchen Fed-Mitglieder zu mahnen, dass die Inflation doch noch lange nicht besiegt sei - aber die Aktienmärkte glauben den Notenbankern nicht mehr und reagieren daher auch nicht mehr auf hawkishe Notenbanker-Aussagen. Die Märkte stehen heute schon im Schatten des morgigen Verfalls. Neue Immobilien-Daten aus China zeigen, warum Xi Jinping bei seinem Besuch in den USA den netten Onkel spielt, der angeblich mit niemandem Konflikte haben will..

Hinweise aus Video:

